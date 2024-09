Pentagon identifiziert seit 1982 700. vermissten US-Soldaten im Koreakrieg

Photo : YONHAP News

Die Zahl der als vermisst gemeldeten US-Soldaten, deren sterblichen Überreste seit Anfang der 1980er Jahre identifiziert werden konnten, hat kürzlich 700 erreicht.Die Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), eine für die Suche nach Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten zuständige Dienststelle des US-Verteidigungsministeriums, gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass sie Billie Charles Driver identifiziert habe. Der damals 18-jährige Korporal aus Dallas sei am 5. September 1950 in einer Schlacht in Busan gefallen.Es handele sich um den 700. Vermissten des Koreakriegs, den die US-Behörden seit 1982 im Zuge der Untersuchung der sterblichen Überreste identifizieren und als Kriegsgefallenen einstufen konnten, erklärte die DPAA.Innerhalb von wenigen Jahren nach dem Kriegsende im Jahr 1953 hatten die USA 3.000 Überreste untersucht und etwa 2.000 Personen identifiziert. Seit 1982 hat das Land die Überreste, die auf Schlachtfeldern unter anderem im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit Nordkorea geborgenen wurden, mittels Genanalyse identifiziert.Im Koreakrieg (1950 bis 1953) fielen etwa 36.500 US-Soldaten. Als vermisst gelten 7.400 Soldaten. Die US-Behörden gehen davon aus, dass rund 5.300 von ihnen in Nordkorea verloren gingen.