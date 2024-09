Hyundai Motor Group an fünfter Stelle auf deutschem Markt für E-Autos

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group hat in den vergangenen drei Monaten auf dem deutschen Markt für Elektroautos gut abgeschnitten.Hyundai Motor Co. und seine Tochter Kia Corp. hätten von Juni bis August mit 8.638 Neuzulassungen den fünften Platz auf dem deutschen Markt für Elektroautos belegt, berichtete das Online-Medium Clean Technica am Dienstag.Die ersten drei Plätze eroberten deutsche Hersteller. Volkswagen war mit 34.074 Einheiten Marktführer, gefolgt von BMW mit 13.812 und Mercedes-Benz mit 10.084.An vierter Stelle lag Tesla mit 9.488 Einheiten.Der südkoreanische Konzern erfreute sich unter den ausländischen Fahrzeugherstellern, die kein Werk in Deutschland haben, des besten Absatzergebnisses.Dazu trug Hyundais Ioniq 5 entscheidend bei. Das Modell erreichte mit 3.242 Neuzulassungen 37,5 Prozent Anteil am gesamten Absatz von Hyundai und Kia.