Seoul erwägt Wiederaufnahme von Panmunjom-Touren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung überprüft, die Touren nach Panmunjom wiederaufzunehmen.Die Touren in der gemeinsamen Sicherheitszone Süd- und Nordkoreas an der Grenze waren aufgrund der zugespitzten Spannungen zwischen beiden Koreas seit über neun Monaten ausgesetzt.Ein Seouler Regierungsbeamter sagte am Dienstag, dass die Regierung nach intensiven Beratungen mit den zuständigen Behörden, einschließlich des UN-Kommandos, den Zeitpunkt der Wiederaufnahme festlegen wolle. Dabei werde der Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger oberste Priorität eingeräumt.Das UN-Kommando ist zur Wiederaufnahme positiv eingestellt. Der stellvertretende Kommandeur Derek Macaulay sagte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap am 11. September, man werde mit den lokalen Behörden kooperieren, um die Touren für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.Die Panmunjom-Touren wurden nach dem illegalen Grenzübertritt eines US-Soldaten im Juli letzten Jahres während einer Tour eingestellt.Die Touren für Südkoreaner, für die das Vereinigungsministerium zuständig ist, bleiben seitdem eingestellt.Die Touren für ausländische Staatsbürger, die das UN-Kommando anbietet, sind ebenfalls ausgesetzt, abgesehen von einigen Ausnahmefällen.