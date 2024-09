Südkorea wird Gesamtzweiter bei WorldSkills

Photo : YONHAP News

Bei der Berufsolympiade WorldSkills hat Südkorea den zweiten Platz in der Gesamtwertung erreicht.Bei den am Sonntag im französischen Lyon zu Ende gegangenen 47. WorldSkills habe Südkorea zehn Gold-, 13 Silber- und neun Bronzemedaillen gewonnen, teilte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit mit.Mit 232 Punkten landete Südkorea auf Platz zwei hinter China mit 240 Punkten. Hinter Südkorea folgten Taiwan, die Schweiz und Frankreich.Südkorea wurde bisher 19 Mal Gesamtsieger der Berufsolympiade. Zuletzt wurde das Land Zweiter bei der letzten Veranstaltung im Jahr 2022.Die 48. WorldSkills finden 2026 im chinesischen Shanghai statt, die 49. Auflage 2028 in der japanischen Präfektur Aichi.