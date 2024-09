29. Busan Internationales Filmfestival wird am 2. Oktober eröffnet

Photo : YONHAP News

Die 29. Auflage des Busan Internationalen Filmfestivals wird am 2. Oktober eröffnet.Während des zehntägigen Festspiels werden bis 11. Oktober 224 Filme aus 63 Ländern vorgeführt.Als Eröffnungsfilm wird die Netflix-Produktion „Uprising“ des koreanischen Regisseurs Kim Sang-man gezeigt. Der renommierte Regisseur Park Chan-wook wirkte als Produzent und Drehbuchautor mit. Die Produktion ist der erste OTT-Film, der zum Eröffnungsfilm des größten Filmfestivals in Asien gewählt wurde.Der Abschlussfilm ist „Spirit World“ des singapurischen Filmemachers Eric Khoo.Besonderes Augenmerk richtet sich auf „Anora“ des Regisseurs Sean Baker, Gewinner der Goldenen Palme bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes, und „Emilia Perez“ des Regisseurs Jacques Audiard. Die Produktion wurde ebenfalls dieses Jahr in Cannes mit dem Preis der Jury ausgezeichnet.Der Vorverkauf von Tickets für die Eröffnungs- und die Schlusszeremonie beginnt am 20. September, der für die Filme am 24. September.