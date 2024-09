Außenminister Nordkoreas und Russlands kommen in Moskau zusammen

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui hat sich am Dienstag (Ortszeit) in Moskau mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow getroffen.Beide Außenminister hätten sich über Wege zur Förderung der bilateralen Beziehungen im Einklang mit der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern ausgetauscht, teilte das russische Außenministerium am Dienstag auf dessen Website mit.Präsident Wladimir Putin und Machthaber Kim Jong-un hatten im Juni in Pjöngjang einen Vertrag über die umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet.Choe reiste nach Russland, um an dem vierten Eurasischen Frauenforum und dem ersten BRICS-Frauenforum teilzunehmen. Das Eurasische Frauenforum findet vom heutigen Mittwoch bis Freitag in St. Petersburg statt.Angesichts der jüngsten Treffen zwischen hochrangigen Beamten Nordkoreas und Russlands steht im Mittelpunkt des Augenmerks, ob der Termin für einen Russland-Besuch von Kim Jong-un abgestimmt wurde. Putin hatte bei seinem Besuch in Pjöngjang im Juni Kim nach Moskau eingeladen.