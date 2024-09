Nordkorea feuert ballistische Kurzstreckenraketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch mehrere ballistische Kurzstreckenraketen (SRBM) gestartet.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas entdeckte das Militär, dass mehrere SRBM gegen 6.50 Uhr von Kaechon in der Provinz Süd-Pyongan aus in nordöstliche Richtung abgefeuert wurden.Das japanische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die Raketen in Gewässern außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet sind.Der Generalstab teilte mit, das Militär habe die Überwachung und Wachsamkeit in Vorbereitung auf weitere Starts erhöht. Im engen Austausch von Informationen über Nordkoreas Raketen mit den USA und Japan bleibe das Militär vollständig vorbereitet.Angesichts der näher rückenden US-Präsidentschaftswahl will Nordkorea anscheinend seine Präsenz demonstrieren, indem es das Säbelrasseln intensiviert.Nordkoreas Staatsmedien hatten am Freitag erstmals über eine Anlage zur Produktion von hochangereichertem Uran berichtet, das für die Herstellung von nuklearen Gefechtsköpfen verwendet werden kann.