Nominierter US-Kommandeur bezeichnet Fortschritte bei Nordkoreas Atomwaffen als größte Herausforderung

Photo : YONHAP News

Der nominierte Befehlshaber des ROK/US Combined Forces Command (CFC), des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA, sieht in den Fortschritten bei den nuklearen und Raketenfähigkeiten Nordkoreas die größte Herausforderung für das Kommando.Die entsprechende Äußerung machte Generalleutnant Xavier T. Brunson zum Auftakt einer Anhörung zur Bestätigung seiner Ernennung im US-Senatsausschuss für Streitkräfte am Dienstag (Ortszeit).Nordkoreas rapide Weiterentwicklung seiner nuklearen und Raketenfähigkeiten, verbunden mit seinen Ambitionen für eine exponentielle Erweiterung des Atomwaffenarsenals, sei die größte einzelne Herausforderung für die drei Kommandos, sagte er. Gemeint sind das gemeinsame Kommando CFC, das Kommando der US-Truppen in Korea (USFK) und das UN-Kommando. Die Leitung der drei Kommandos soll Brunson nach der Bestätigung durch den Senat und der formellen Ernennung übernehmen.Der Ausspruch „Fight tonight“, die jederzeitige Kampfbereitschaft, sei nicht bloß eine Redewendung, sondern die Realität für die Soldaten in Südkorea, hieß es.Er sei sich der Bedrohung, der Südkorea ausgesetzt sei, bewusst. Er verstehe vollständig, dass seine Rolle darin liege, die ständige Bereitschaft aller Streitkräfte auf der koreanischen Halbinsel zu gewährleisten, betonte Brunson weiter.