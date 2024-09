UN verlängern Sanktionsausnahme für Baumschulprojekt südkoreanischer Organisation in Nordkorea

Photo : KBS News

Die Vereinten Nationen haben die Sanktionsausnahme für ein Aufforstungsprojekt einer privaten südkoreanischen Organisation in Nordkorea um ein weiteres Jahr verlängert.Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea habe die Sanktionsausnahme für die Lieferung von Materialien zur Wiederaufnahme des Gaepung-Baumschulprojekts der Organisation Korean Sharing Movement (KSM) um ein Jahr bis zum 21. August 2025 verlängert, berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Mittwoch.Das Projekt wurde im Einklang mit der innerkoreanischen Einigung vom 13. September 2007 durchgeführt. Es handelt sich um den Bau einer Anlage zur Setzlingsproduktion in Gaepung-dong in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong. Das Projekt ist seit 2010 ausgesetzt.Die KSM hatte Ende 2019 eine Sanktionsausnahme für 152 Materialien und Güter im Wert von 1,9 Millionen Dollar, die für die Wiederaufnahme des Projekts erforderlich sind, gewährt bekommen.Die Lieferung gelang jedoch aufgrund der Corona-Pandemie und der angespannten innerkoreanischen Beziehungen bisher nicht. Deshalb wurde die Ausnahmeregelung jedes Jahr verlängert.