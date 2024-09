US-Präsident Biden und Vize Harris gratulieren zu Chuseok

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben Glückwunschbotschaften zu einer Veranstaltung zum koreanischen Erntedankfest Chuseok am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus geschickt.Er richte allen beim allerersten Chuseok-Empfang im Weißen Haus Versammelten herzliche Grüße aus, hieß es in einer schriftlichen Botschaft von Biden. Chuseok erinnere nicht nur an das reiche Erbe der koreanischen Gemeinschaft, sondern auch an die universelle Bindung, die die Menschen auf der ganzen Welt verbinde.Harris betonte in ihrer Botschaft, dass koreanische Amerikaner seit Hunderten von Jahren ein wichtiger Teil des Gefüges der Nation seien.Der allererste Chuseok-Empfang im Weißen Haus wurde auf Initiative ehemaliger und amtierender Mitarbeiter koreanischer Abstammung veranstaltet. Das Weiße Haus hatte im Januar letzten Jahres in Anwesenheit von Präsident Biden die allererste Feier zum Mondneujahr ausgerichtet.