Defizit im Postgeschäft wird nächstes Jahr voraussichtlich erstmals 200 Milliarden Won übertreffen

Photo : YONHAP News

Das Defizit des Postgeschäfts der südkoreanischen Regierung wird nächstes Jahr voraussichtlich erstmals die Marke von 200 Milliarden Won überschreiten.Korea Post teilte mit, dass in der Post-Bilanz letztes Jahr ein Defizit von 157,2 Milliarden Won (118 Millionen Dollar) verbucht worden sei. Dieses Jahr werde ein Defizit von 190 Milliarden Won (rund 143 Millionen Dollar) befürchtet.Für das kommende Jahr rechnet die Post mit einem Fehlbetrag von 210 Milliarden Won (158 Millionen Dollar).Das Ergebnis wird auf die steigenden Personalkosten und Ölpreise bei einem schrumpfenden Postvolumen zurückgeführt.Korea Post will sich demnach mit den zuständigen Ministerien über eine Porto-Erhöhung im kommenden Jahr beraten.Zudem will der Postdienst durch den Ausbau der Kooperation mit großen E-Commerce-Unternehmen sowie die Diversifizierung der Kanäle für die Online- und Offline-Annahme von Post das Defizit verringern.