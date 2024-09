Nordkorea testete nach eigenen Angaben neue taktische ballistische Rakete für supergroßen Sprengkopf

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Mittwoch eine neue taktische ballistische Rakete getestet, die einen supergroßen Sprengkopf tragen kann.Die Rakete mit der Bezeichnung Hwasongpho-11-Da-4.5 sei für den Test mit einem supergroßen konventionellen Sprengkopf beladen gewesen, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Ziel sei es gewesen, die Treffgenauigkeit der Rakete bei einer mittleren Reichweite von 320 Kilometern sowie Sprengkraft eines supergroßen Sprengkopfes zu überprüfen, mit dem sie beladen wird.Laut KCNA-Angaben wurde außerdem ein strategischer Marschflugkörper getestet, dessen Leistungsfähigkeit für den Gefechtseinsatz deutlich verbessert worden sei.Machthaber Kim Jong-un habe die Abschüsse angeleitet und sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden geäußert, hieß es weiter.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Mittwoch gemeldet, dass gegen 6.50 Uhr Starts im nordkoreanischen Gebiet Kaecheon in der Provinz Süd-Phyongan, nördlich von Pjöngjang, entdeckt worden seien. Die Raketen seien rund 400 Kilometer weit geflogen.