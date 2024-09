Präsident Yoon reist nach Tschechien

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Donnerstag zu einem viertägigen offiziellen Besuch nach Tschechien aufgebrochen.Dort will er mit seinem Amtskollegen Petr Pavel über die bilaterale Zusammenarbeit sprechen. Damit wird auch das Ziel verfolgt, dass der Vertrag zur Beteiligung eines koreanischen Konsortiums am Projekt zum Bau weiterer Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany im kommenden März unterzeichnet wird.Nächstes Jahr feiern beide Länder den 35. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und zehn Jahre ihrer strategischen Partnerschaft. Aus diesem Anlass will Yoon einen Ausbau der Kooperation zwischen Tschechien und koreanischen Unternehmen in wichtigen Industriezweigen anregen.Yoon wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, in der sich die Chefs der vier größten Unternehmensgruppen befinden. Dies sind der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo.