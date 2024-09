Japan wird voraussichtlich im Herbst Gedenkfeier für Arbeiter der Sado-Mine veranstalten

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung wird voraussichtlich im Herbst eine Gedenkfeier für ehemalige Arbeiter der Sado-Mine veranstalten.Das kündigte Toshihiro Kitamura, Pressesekretär des japanischen Außenministeriums, am Mittwoch an. Auch Arbeitern von der koreanischen Halbinsel solle mit der Veranstaltung gedacht werden.Die Sado-Mine war Ende Juli in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Auf der 46. Sitzung des Welterbekomitees in jenem Monat hatte Japan versprochen, auf der Insel Sado jedes Jahr eine Gedenkfeier für Arbeiter, darunter mehr als 1.000 Koreaner, abzuhalten.In der Sado-Mine waren zur Zeit des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter eingesetzt worden.Südkoreas Außenminister Cho Tae-yul sagte am 11. September im Parlament, dass die Regierung mit Japan den genauen Termin koordiniere.