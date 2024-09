Zentralbank sieht nach US-Zinssenkung mehr Spielraum bei der Geldpolitik

Photo : YONHAP News

Nach der Zinssenkung in den USA sieht Südkoreas Zentralbank mehr Spielraum bei der Geldpolitik.Zu dieser Einschätzung gelangten die Teilnehmer einer Sitzung der Bank of Korea (BOK) unter Leitung von Vizegouverneur Ryoo Sang-dai am Donnerstag. Die US-Notenbank Federal Reserve habe mit ihrer Leitzins-Prognose den Markterwartungen entsprochen, hieß es weiter.Ryoo erwartet nach der Kehrtwende in den USA einen positiven Effekt für den südkoreanischen Devisenmarkt, der sich zuletzt volatil präsentiert hatte. Es gebe nun mehr Spielraum, um bei der Geldpolitik vor allem auf die inländische Konjunktur, die Inflation und die Finanzstabilität zu achten, hieß es.Die Fed hatte am Mittwoch (Ortszeit) den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Die Zinsspanne liegt damit nicht mehr bei 5,25 bis 5,50 Prozent, sondern 4,75 bis 5,0 Prozent.Damit verringerte sich die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA vom Rekordniveau von 2,00 Prozentpunkten auf 1,50 Prozentpunkte. In Südkorea beträgt der Leitzins derzeit 3,50 Prozent.