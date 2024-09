Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft der Frauen 2024 das Finale erreicht.Im Halbfinale am Mittwoch (Ortszeit) im kolumbianischen Cali siegte Nordkorea mit 1:0 über die USA.Choe Il-son erzielte in der 22. Minute den einzigen Treffer der Partie.Nordkoreas U-20-Frauen hatten den Titel 2006 und 2016 gewonnen, 2008 wurden sie Vizeweltmeister. Finalgegner am Sonntag ist Japan.