Große Hitze soll am Freitag nachlassen

Südkorea hat weiterhin mit einer für den September ungewöhnlichen Hitzewelle zu kämpfen.In der Hauptstadtregion und den meisten übrigen Regionen des Landes wurden auch heute wieder Hitzewarnungen und -hinweise veröffentlicht.An vielen Orten wurden wieder Temperaturen von 33 Grad und höher erreicht.In Seoul kam es erneut zu einer Tropennacht, der Rekord der spätesten Tropennacht eines Jahres wurde damit abermals erneuert.Ab Freitag soll es kühler werden. Die Warnungen vor den hohen Temperaturen sollen bereits ab dem späten Donnerstagnachmittag entweder aufgehoben oder reduziert werden.Am Freitag und Samstag werden starke Regenfälle erwartet. Am Freitagmorgen soll es zunächst im Westen regnen, später im ganzen Land.Bis Samstagmorgen sei mit Starkregen von bis zu 50 Millimeter in der Stunde zu rechnen.Am Samstag soll es in den meisten Gebieten etwa zehn Grad kühler als heute sein.