Kultur Gebiet am Hantan-Fluss in Korea als UNESCO-Geopark rezertifiziert

Der Hantangang Geopark in Südkorea ist erneut als UNESCO Global Geopark zertifiziert worden.



Die Provinz Gyeonggi teilte mit, dass auf einem Symposium des Asiatisch-pazifischen Geopark-Netzwerks (APGN) vom 8. bis 15. September in Vietnam die erneute Zulassung erteilt wurde. Der Geopark behalte den offiziellen Status damit bis mindestens 2027.



Globale UNESCO-Geoparks werde alle vier Jahre neu bewertet. Der Hantangang Geopark war 2020 erstmals als globaler Geopark zertifiziert worden. In diesem Jahr stand die erste Rezertifizierung an.



Der Hantangang Geopark hat eine Gesamtfläche von 1.165,61 Quadratkilometer und erstreckt sich über Gebiete von zwei Landkreisen und einer Stadt in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon. Seine Besonderheit sind die intakten Ökosysteme der demilitarisierten Zone (DMZ) und eine Vulkanlandschaft. Diese entstand nach einem Vulkanausbruch vor 500.000 bis 100.000 Jahren im heutigen Nordkorea.



In Südkorea gibt es fünf UNESCO Global Geoparks.