Internationales Chinesischer Spitzenpolitiker nennt Südkorea und China untrennbare Kooperationspartner

Zhao Leji, Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Chinas, hat die südkoreanisch-chinesische Zusammenarbeit unterstrichen.



Beide Länder seien untrennbare Kooperationspartner, sagte er bei einem Treffen mit einer Gruppe südkoreanischer Abgeordneter am Donnerstag in Peking.



Mitglieder der Südkoreanisch-Chinesischen Parlamentarierunion der südkoreanischen Nationalversammlung waren in die Volksrepublik gereist.



Eine gesunde und stabile Entwicklung der chinesisch-koreanischen Beziehungen liege im gemeinsamen Interesse beider Länder. Sie sei zudem Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Wohlstand in der Region dienlich, sagte Zhao weiter.



Der Präsident der Parlamentarierunion, Kim Tae-nyeon, sagte, dass Parlamentschef Woo Won-shik einen China-Besuch überprüfe, um die Freundschaft zwischen beiden Ländern zu verstärken. Woo habe den Wunsch geäußert, dass er im Falle des Besuchs mit dem Vorsitzenden Zhao offen über verschiedene Themen für die bilaterale Zusammenarbeit sprechen möchte.



Zhao ist eines der sieben Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Er ist die Nummer drei in der Parteihierarchie und gilt als enger Vertrauter des Staatspräsidenten Xi Jinping.