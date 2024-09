Photo : YONHAP News

Die Leitbörse in Südkorea hat am Donnerstag zulegen können.Für den Kospi ging es um 0,21 Prozent auf 2.580,8 Zähler nach oben.Die Anleger hätten die erste Zinssenkung in den USA seit vier Jahren begrüßt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Gleichzeitig mit der Zinssenkung seien aber Sorgen vor einer möglichen Rezession aufgekommen, die US-Börsen hätten daher im Minus geschlossen, wurde Cho Hyun-ji von DB Financial Investment Co. von Yonhap zitiert.