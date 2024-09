USA sanktionieren russische Banken wegen illegaler Finanztransaktionen mit Nordkorea

Photo : KBS News

Die US-Regierung hat fünf russische Organisationen und eine Einzelperson im Zusammenhang mit illegalen Finanztransaktionen zwischen Nordkorea und Russland auf ihre Sanktionsliste gesetzt.Das gab das Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des US-Finanzministeriums am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Sie seien in Russland und in der von Russland besetzten georgischen Region Südossetien ansässig.Sanktioniert wurden die in Südossetien ansässige MRB Bank, die Russian Financial Corporation Bank (RFC Bank) und die in Moskau ansässige Firma Stroytreyd LLC. Auch die Timer Bank, die TSMRBank und deren Vizepräsident Dmitry Yuryevich Nikulin wurden in die Sanktionsliste aufgenommen.Das US-Außenministerium nannte als Hintergrund der Entscheidung das Ziel, Netzwerke zu stören, die der Finanzierung von Nordkoreas rechtswidrigen Programmen für Atomwaffen und ballistische Raketen Vorschub leisten und den illegalen Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützen.