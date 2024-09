Bezirksparlament Berlin-Mitte beschließt Erhalt der Friedensstatue

Photo : KBS News

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte von Berlin hat einen Beschluss für den Erhalt der dort aufgestellten Friedensstatue verabschiedet.Beschlossen wurde am Donnerstag (Ortszeit), dass der dauerhafte Erhalt der Statue zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen gewährleistet werden soll. Das Bezirksamt Mitte soll hierfür mit der Berliner Stadtverwaltung sprechen.Das Bezirksparlament nahm auch einen von 3.000 Einwohnern unterschriebenen Antrag an, mit dem der Erhalt der Friedensstatue am aktuellen Standort als dauerhaftes Denkmal verlangt wird.Das Bezirksamt Mitte hatte angeordnet, dass die Friedensstatue im Ortsteil Moabit bis zum 28. September entfernt werden soll. Der Beschluss des Bezirksparlaments ist für das administrative Verfahren des Bezirksamtes nicht bindend.Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger schlug auf der Sitzung des BVV die Verlegung der Statue auf ein Privatgrundstück als Alternative vor.