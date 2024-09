Präsidialamt fordert Ärzteschaft erneut zu Annahme von Dialogangebot auf

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat die Ärzteschaft erneut zur Beteiligung an einem angestrebten Beratungsgremium von Parteien, Ärzteschaft und Regierung aufgefordert.Die Forderung unterbreitete der präsidiale Chefsekretär für soziale Angelegenheiten, Jang Sang-yoon, am Donnerstag vor der Presse.Die medizinischen Kreise sollten die Problemlösung nicht hinausschieben, indem sie eine Haltungsänderung der Regierung zur Voraussetzung für ihre Beteiligung an dem Beratungsgremium machen. Es sei die Pflicht gegenüber den Bürgern, sich an einen Tisch zu setzen und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, sagte Jang.Er wies darauf hin, dass die medizinische Notfallversorgung an den fünf Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok ohne befürchtete größere Zwischenfälle sichergestellt worden sei, obwohl es dennoch Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten für die Bürger gegeben habe. Er bedankte sich für das Engagement des medizinischen Personals und die Zurückhaltung in der Bevölkerung, sodass nur Schwerkranke die Notaufnahmen besuchten.Jang bekräftigte außerdem die Position der Regierung, dass eine Änderung der Zahl der Medizinstudienplätze für das Studienjahr 2025 faktisch unmöglich sei. Was die Zahl der Zulassungen ab 2026 anbelange, sei die Regierung jedoch flexibel. Sollten die medizinischen Kreise einen vernünftigen Vorschlag machen, der wissenschaftlich begründet sei, sei die Regierung bereit, diesen zu erörtern, fügte er hinzu.