KBS fordert von Real Madrid Entschuldigung für Absage von „Music Bank“-Konzert

Photo : KBS News

KBS hat vom spanischen Fußballverein Real Madrid CF eine Entschuldigung gefordert, weil dieser ein geplantes Konzert im Rahmen der Musiksendung „Music Bank“ absagte.„Music Bank in Madrid“ sollte am 12. Oktober im Estadio Santiago Bernabéu stattfinden. Das Fußballstadion in Spaniens Hauptstadt ist im Besitz von Real Madrid.Am 13. September teilten der Klub und die Stadion-Verwaltung mit, dass dort alle bis März 2025 geplanten Musikkonzerte abgesagt würden. Dies wurde mit anhaltenden Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung begründet.Das Produzententeam von KBS Music Bank monierte am Freitag in einer offiziellen Stellungnahme, dass Real Madrid seine Entscheidung über lokale Medien bekannt machte, ohne vorher mit dem Konzertveranstalter KBS darüber gesprochen zu haben.Für diese Vorgehensweise habe man kein Verständnis. Mittlerweile sei eine Woche seit der Absage vergangen, Real Madrid habe sich aber weder gegenüber den Veranstaltern noch den Tausenden von K-Pop-Fans erklärt oder eine Entschuldigung angeboten.33.000 K-Pop-Fans aus 87 Ländern, die bereits Karten für das Konzert gekauft hätten, seien sehr enttäuscht. In sozialen Medien gebe es zahlreiche Forderungen nach einer Erläuterung und Zurücknahme der Absage, hieß es weiter.KBS bedankte sich außerdem mit tröstenden Worten bei den Fans in Spanien sowie 87 Ländern, die das Konzert „Music Bank in Madrid“ unterstützt und sich darauf gefreut hatten.