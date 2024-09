Nationales Taifun Pulasan soll auf koreanische Halbinsel zusteuern

Taifun Pulasan soll anders als zunächst erwartet auf die koreanische Halbinsel zusteuern.



Taifun Nummer 14 dieses Jahres traf gegen 21 Uhr am Donnerstag südöstlich der chinesischen Stadt Shanghai auf Land und zieht derzeit an der Metropole vorbei.



Laut den Vorhersagen wird der tropische Wirbelsturm anschließend Kurs auf die koreanische Halbinsel nehmen. Gegen 15 Uhr am Samstag soll er Gewässer nahe der Provinz Süd-Jeolla erreichen.



Der Taifun soll auf der gesamten koreanischen Halbinsel für starke Regenfälle sorgen. Im Osten der Provinz Gangwon werden bis zu 300 Millimeter Niederschläge erwartet, in Busan und der Provinz Süd-Gyeongsang bis zu 200 Millimeter. In den restlichen Gebieten, einschließlich der Hauptstadtregion, sei ortsweise mit über 150 Millimeter Regen zu rechnen.