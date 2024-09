Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag im Plus geschlossen.Für den Leitindex Kospi ging es um 0,49 Prozent auf 2.593,37 Zähler nach oben.Grund für den Anstieg sei die erste Zinssenkung in den USA seit vier Jahren und Ankündigung weiterer Zinssenkungen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.