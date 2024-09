Präsident Yoon von offiziellem Besuch in der Tschechischen Republik zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Sonntag von einem viertägigen offiziellen Besuch in der Tschechischen Republik zurückgekehrt.Yoon hatte das europäische Land als erster südkoreanischer Staatspräsident seit neun Jahren besucht. Bei Spitzengesprächen mit seinem Amtskollegen Petr Pavel und Ministerpräsident Petr Fiala bat er um Prags Kooperation, damit der Kraftwerksbetreiber KHNP den Zuschlag für den Bau von zwei Reaktorblöcken im Atomkraftwerk Dukovany erhält.Ein Konsortium unter Führung von KHNP war im Juli zum bevorzugten Bieter bestimmt worden.Yoon und Fiala nahmen eine gemeinsame Erklärung an, nach der die strategische Partnerschaft auf verschiedenen Gebieten vertieft werden soll. Unter anderem soll in den Bereichen Atomkraft, Handel, Investitionen, Wissenschaft, Technologie, Telekommunikation und Cybersicherheit enger zusammengearbeitet werden.Während Yoons Besuch wurden insgesamt 56 Absichtserklärungen unterzeichnet. Außerdem wurde ein Rahmenwerk für die Förderung von Handel und Investitionen geschaffen.