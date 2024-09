Quad-Länder verurteilen Nordkoreas Streben nach Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs der USA, Indiens, Japans und Australiens haben Nordkoreas Tests ballistischer Raketen und dessen Streben nach Atomwaffen verurteilt.US-Präsident Joe Biden, der indische Premierminister Narendra Modi, der japanische Premierminister Fumio Kishida und der australische Premierminister Anthony Albanese veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung mit diesem Inhalt am Samstag nach ihrem Quad-Gipfel in Wilmington, Delaware.In der Wilmington-Erklärung forderten sie Nordkorea auf, alle Verpflichtungen aus UN-Sicherheitsratsresolutionen einzuhalten, Provokationen zu unterlassen und sich auf einen ernsthaften Dialog einzulassen.Sie erneuerten außerdem ihren Aufruf zur vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und forderten alle Länder auf, die Sicherheitsratsresolutionen vollständig umzusetzen.Zudem äußerten sie tiefe Besorgnis über Länder, die ihre militärischen Beziehungen zu Nordkorea ausbauen. Dies untergrabe das globale Nichtverbreitungsregime, heißt es in dem Dokument.