Außenminister Südkoreas, der USA und Japans kommen in New York zusammen

Außenminister Cho Tae-yul wird in New York mit seinen Amtskollegen aus den USA und Japan zusammenkommen.Cho reiste nach Angaben seines Ministeriums am Montag zur Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in die Welt-Metropole ab.Beim trilateralen Außenministertreffen am Rande der Versammlung soll die koreanische Halbinsel das zentrale Thema sein. Unter anderem sollen die jüngsten Entwicklungen um Nordkoreas Atomwaffenprogramm und dessen militärische Zusammenarbeit mit Russland erörtert werden. Dabei soll offenbar eine verstärkte Kooperation gegenüber Nordkorea bekräftigt werden.Voraussichtlich werden auch Wege zur Fortsetzung der trilateralen Kooperation unabhängig von den geplanten Regierungswechseln in den USA und Japan erörtert werden.Cho wird am Freitag (Ortszeit) bei der UN-Generaldebatte eine Rede halten. Darin will er mehr Aufmerksamkeit für die Nordkorea-Frage fordern und auf die neue Vereinigungspolitik der Regierung eingehen. In der sogenannten Doktrin der Wiedervereinigung des 15. August wird auf die nordkoreanische Menschenrechtsfrage besonderes Gewicht gelegt.