Innerkoreanisches Nordkorea verurteilt Sicherheitsbündnisse Quad und AUKUS

Nordkorea hat die Sicherheitsbündnisse Quad und AUKUS kritisiert.



Zum Sicherheitsdialog Quad schlossen sich die USA, Japan, Australien und Indien zusammen. Die Allianz AUKUS wurde von Australien, Großbritannien und den USA gegründet.



Die USA schürten die Konfrontation, indem sie absichtlich Partei ergriffen, schrieb die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ am Montag.



Die Zeitung warf den USA den Versuch vor, ein riesiges Militärbündnis zu schaffen, indem sie bilaterale und multilaterale Militäraktionen mit Ländern wie Südkorea, Japan und Australien regelmäßig durchführten.



Zwar behaupteten die USA, eine freie und offene indopazifische Region schaffen zu wollen. Sie offenbarten nun jedoch ihre wahre Absicht. Durch die Mobilisierung ihrer Anhänger wollten sie nämlich Russland und China einkreisen und überwältigen und auf diese Weise ihre Vorherrschaft bewahren, hieß es weiter.



Zudem wollten die USA mit ihrem umfangreichen Atomwaffenarsenal große Länder im Zaum halten und ihre Indopazifik-Strategie frühzeitig umsetzen, wird in dem Zeitungsartikel kritisiert.



Die Staats- und Regierungschefs der Quad-Länder hatten am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung Nordkoreas Streben nach Atomwaffen und dessen militärische Provokationen verurteilt.