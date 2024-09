Südkoreas Ausfuhren im bisherigen Monatsverlauf erstmals wieder gesunken

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats gesunken.Bis August hatte Südkorea elf Monate in Folge seine Ausfuhren steigern können.Im bisherigen Monatsverlauf gingen die Ausfuhren nach Angaben des Zollamtes am Montag um 1,1 Prozent auf 35,6 Milliarden Dollar zurück.Dies wurde mit einer geringeren Anzahl an Werktagen wegen des Erntedankfestes Chuseok erklärt. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde 2,5 Tage weniger gearbeitet.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage lag bei 2,74 Milliarden Dollar. Dies sind 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Einfuhren gingen vom 1. bis 20. September gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent auf 34,8 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 800 Millionen Dollar verzeichnet.