Sicherheitsberater rechnet mit Gipfel zwischen Südkorea, USA und Japan in diesem Jahr

Photo : KBS News

Südkoreas Sicherheitsberater Shin Won-sik rechnet mit einem Gipfeltreffen Südkoreas, der USA und Japans noch in diesem Jahr.Ein trilateraler Gipfel in diesem Jahr sei sehr wahrscheinlich, auch wenn aktuell nichts feststehe, sagte er am Montag in einem Programm des Nachrichtensenders Yonhap News TV.Was die Verstärkung der trilateralen Sicherheitskooperation oder der Zusammenarbeit in allen weiteren Bereichen anbelange, sei man derselben Auffassung. An diesem Trend würden auch politische Veränderungen oder Führungswechsel nichts ändern.Shin sagte in dem Programm außerdem, dass ein siebter Atomtest Nordkoreas wahrscheinlich sei. Er schloss einen Test um die Zeit der US-Präsidentschaftswahl im November nicht aus.Zu den Müll-Ballons aus Nordkorea sagte er, dass die Regierung bei einem direkten militärischen Vorgehen andere Probleme befürchte. Die beste Methode sei es daher, die Ballons schnell zu beseitigen, nachdem sie von allein zu Boden gesunken sind. An dieser Vorgehensweise werde festgehalten, so der Sicherheitsberater.