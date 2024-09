Prognose: Südkorea 2072 bei Einwohnerzahl nur noch auf Platz 59

Photo : YONHAP News

Südkorea wird in den kommenden Jahren bei der Einwohnerzahl im internationalen Vergleich deutlich zurückfallen.Von 52 Millionen Einwohnern in diesem Jahr werde es bis 2072 auf 36 Millionen zurückgehen, prognostizierte das Statistikamt am Montag.Weltweit liege man dann auf Platz 59, während Südkorea zurzeit in der Länderrangliste noch an 29. Stelle steht.Das Amt legte außerdem Zahlen zur rapiden Alterung der Gesellschaft vor. Der Anteil der Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter soll in Südkorea von zurzeit 19,2 Prozent auf 47,7 Prozent im Jahr 2072 steigen.Südkorea würde damit den dritthöchsten Anteil aufweisen. Nur Hongkong mit 58,5 Prozent und Puerto Rico mit 50,8 Prozent sollen den Schätzungen zufolge dann höhere Anteile besitzen.