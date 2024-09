WSJ: Samsung und TSMC erwägen Bau von Chipfabriken in VAE

Photo : YONHAP News

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und Samsung Electronics stehen offenbar mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über den Bau großer Chipfabriken im Gespräch.Das berichtete die US-Tageszeitung „Wall Street Journal“ (WSJ) am Sonntag unter Berufung auf mehrere Quellen.Führungskräfte des taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC hätten kürzlich die VAE besucht, um den Bau eines Anlagenkomplexes zu besprechen, hieß es.Auch das südkoreanische Unternehmen Samsung prüfe die Möglichkeit einer neuen Chip-Produktionsanlage in den VAE, schrieb die Zeitung unter Berufung auf andere Quellen.Die Gespräche befänden sich aber noch im Anfangsstadium und es gebe verschiedene Hürden, darunter technologische. Daher könnte es schließlich nicht zum Bau der Fabriken kommen, so die Zeitung.