Photo : YONHAP News

Nordkorea will keine feindseligen Handlungen übersehen, die seine Souveränität, Würde und das Wohl seines Volks bedrohen.Das sagte Außenministerin Choe Son-hui in ihrer Rede beim vierten Eurasischen Frauenforum, wie die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Sonntag berichtete. Das Forum fand vom 18. bis 20. September im russischen Sankt Petersburg statt.Nordkorea werde in einem gerechten Kampf und mit großer Kraft Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel verteidigen, sagte sie weiter.Weil die USA und einige Länder in ihrem Gefolge nach exklusiven Bündnissen strebten, komme man beim Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel nicht aus dem Teufelskreis der Eskalation heraus, sagte Choe.Zum russischen Krieg gegen die Ukraine äußerte sie, Nordkorea habe unveränderliche Unterstützung für den heiligen Krieg der Gerechtigkeit der russischen Truppen und des Volks zugesichert, damit diese ihre Souveränität und Sicherheit verteidigen könnten.