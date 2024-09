Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Index rückte um 0,33 Prozent auf 2.602,01 Zähler vor.Die Anleger würden noch versuchen, die Folgen der Zinssenkung in den USA abzuschätzen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.