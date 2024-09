Russische Botschaft: Südkoreas Behörden verweigern 16 Russen im Hafen von Donghae Einreise

Photo : KBS News

16 Russen, die per Schiff nach Südkorea gereist sind, ist die Einreise verweigert worden.Die russische Botschaft in Südkorea teilte am Montag mit, dass die Einwanderungsbehörden ihnen nach der Einfahrt in den Hafen von Donghae an der Ostküste keinen Landgang erlaubt hätten.Auch lokale Medien berichteten, dass die Russen keine Erlaubnis bekommen hätten, von Bord zu gehen. Sie würden mit Lebensmitteln versorgt, bis ihre Rückfahrt organisiert sei.Wie verlautete, habe die Regierung die Einreise verweigert, weil der tatsächliche Besuchszweck nicht mit den vorher gemachten Angaben übereinstimme.Ein Mitarbeiter der Botschaft sagte am Sonntag der Nachrichtenagentur Tass gegenüber, man wolle die Regierung in Seoul kontaktieren und eine umgehende Klärung der Situation verlangen.