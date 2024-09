Außenminister Südkoreas, der USA und Japans erwägen Gründung trilateralen Sekretariats

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen sich bemühen, damit noch dieses Jahr ein Dreiergipfel abgehalten und bei dieser Gelegenheit die Gründung eines trilateralen Sekretariats verkündet werden kann.Dies erklärten der südkoreanische Außenminister Cho Tae-yul und seine US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Antony Blinken und Yoko Kamikawa, bei ihrem Treffen am Montag (Ortszeit) in New York, wie das Außenministerium in Seoul mitteilte. Sie betonten, dass die trilaterale Zusammenarbeit unabhängig von politischen Veränderungen in den jeweiligen Ländern fortgesetzt werden müsse.Das Sekretariat soll sich mit der Kooperation zwischen den drei Ländern befassen. Einzelheiten, darunter die Organisationsform oder der mögliche Standort, wurden nicht bekannt gemacht.Die Außenminister äußerten sich außerdem besorgt über Nordkoreas jüngste Bekanntmachung einer Urananreicherungsanlage und eines neuen Startgeräts für ballistische Interkontinentalraketen. Auch die fortlaufende illegale militärische Kooperation mit Russland bereite Sorge.Südkorea, die USA und Japan wollten im Rahmen einer engen Abstimmung dafür eintreten, dass die internationale Gemeinschaft Resolutionen des UN-Sicherheitsrats umsetzt. Gegen Nordkoreas Provokationen werde resolut vorgegangen, hieß es weiter.