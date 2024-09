Abkommen über saubere und faire Wirtschaft im Indopazifik treten im Oktober in Kraft

Photo : YONHAP News

Im Oktober treten Abkommen über saubere Wirtschaft und faire Wirtschaft, zwei der vier Säulen des Indopazifischen Wirtschaftlichen Rahmenwerks (IPEF), in Kraft.Die Minister der Mitgliedsländer hätten den Abschluss beider Abkommen am Dienstag in einer Videokonferenz begrüßt, teilte Südkoreas Industrieministerium mit. Die Abkommen werden jeweils am 11. und 12. Oktober wirksam.IPEF ist eine von den USA gestartete multilaterale Initiative für die wirtschaftliche Kooperation und als Gegengewicht zu China gedacht. In der Initiative schlossen sich 14 Länder zusammen, darunter neben den USA und Südkorea auch Japan.IPEF umfasst vier Abkommen, jeweils zu Handel, Lieferketten, sauberer und fairer Wirtschaft.Das Abkommen über saubere Wirtschaft sieht eine Verstärkung der Zusammenarbeit bei Technologien, Normen und Standards in allen Phasen der Energiewirtschaft vor. Dies betrifft auch die Erzeugung von Energie aus sauberen Energiequellen.Das Abkommen über faire Wirtschaft enthält Bestimmungen zur Korruptionsprävention. Es sieht unter anderem einen besseren Schutz für Informanten vor, die Korruptionsfälle melden.