Yoon: Südkorea und Tschechien werden Atomkraft-Allianz aufbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Tschechien werden laut Präsident Yoon Suk Yeol ein Kernenergie-Bündnis aufbauen, das den gesamten Zyklus des Systems von Atomkraftwerken umfassen wird.Das sagte Yoon am Dienstag, als er seinen kürzlichen Besuch in Tschechien zur Sprache brachte.Er habe bei den Spitzengesprächen jeweils mit Präsident Pavel und Ministerpräsident Fiala über Folgemaßnahmen nach der Wahl eines koreanischen Konsortiums zum bevorzugten Bieter für das Projekt zum Ausbau des AKW Dukovany diskutiert. Auch seien Maßnahmen zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Tschechien erörtert worden, hieß es.Anlässlich seines Besuchs hätten die Regierungen beider Länder vereinbart, ein langfristiges und umfassendes System der Kernkraftkooperation aufzubauen. Beide Seiten hätten sich geeinigt, ihre Zusammenarbeit auch auf die Hightech-Industrie, die Forschung und Entwicklung bei fortschrittlicher Wissenschaft und Technologie sowie die Infrastruktur für die Hochgeschwindigkeitsbahn auszuweiten, sagte er weiter.Yoon wies außerdem die Behauptung aus politischen Kreisen zurück, dass Südkoreas Angebot für das Kernkraftprojekt in Tschechien ein Dumping-Angebot sei und am Ende ein Defizit zu befürchten sei.Yoon erklärte dazu, dass sich kein Unternehmen auf ein verlustreiches Geschäft einlassen würde. Die Regierung unterstütze Unternehmen, damit sie Aufträge erhalten und an Geschäften teilhaben könnten.