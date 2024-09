Seoul begrüßt Verurteilung von Nordkoreas Atomwaffenprogramm durch Quad-Länder

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame Erklärung Australiens, Indiens, Japans und der USA begrüßt, in der Nordkoreas Atomwaffenprogramm verurteilt wurde.Die Staats- und Regierungschefs der Quad-Länder hätten in einer gemeinsamen Erklärung Nordkoreas Starts ballistischer Raketen und dessen Streben nach Atomwaffen verurteilt. Sie hätten sich zutiefst besorgt über die militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea geäußert, die das globale Nichtverbreitungsregime untergrabe, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Montag.Die militärische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Sie bedrohe in ernsthafter Weise Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt, sagte der Beamte weiter.Die Regierung werde sich weiterhin mit befreundeten Ländern eng abstimmen und die relevanten Entwicklungen genau beobachten, hieß es. Nordkorea wurde aufgefordert, seine Atomwaffen vollständig, überprüfbar und unwiderruflich sowie unverzüglich abzuschaffen.