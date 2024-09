Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag weiter vorrücken können.Für den Kospi ging es um 1,14 Prozent auf 2.631,68 Zähler nach oben.Es war bereits der sechste Handelstag in Folge mit einem Anstieg.Grund für das Plus seien die Hoffnung der Anleger auf weitere Zinssenkungen in den USA und Chinas Konjunkturpaket, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.