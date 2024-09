ADB rechnet weiter mit 2,5 Prozent Wachstum für Südkorea in diesem Jahr

Photo : KBS News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Prognose für das südkoreanische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr unverändert bei 2,5 Prozent belassen.Wie das südkoreanische Finanzministerium am Mittwoch mitteilte, habe die ADB die Entscheidung mit dem Exportzuwachs unter anderem bei Halbleitern und Autos begründet.Die Organisation hatte im Juli ihre Wachstumsprognose für Südkorea um 0,3 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent angehoben.Auch der Internationale Währungsfonds und das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) rechnen mit 2,5 Prozent Wachstum für Südkorea. Die südkoreanische Notenbank, Bank of Korea, prognostizierte unterdessen 2,4 Prozent Wachstum.Die ADB beließ auch die Wachstumsprognose für Südkorea für 2025 bei der Juli-Prognose von 2,3 Prozent.Ihre Inflationsprognosen für Südkorea wurden ebenfalls unverändert bei 2,5 Prozent für dieses Jahr und bei 2,0 Prozent für nächstes Jahr gelassen.Für die gesamte asiatisch-pazifische Region erwartet die ADB 5,0 Prozent Wachstum in diesem Jahr.