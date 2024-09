Selenskyi nennt Nordkorea und Iran „Komplizen“ Russlands im Krieg gegen Ukraine

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat Nordkorea und den Iran angesichts deren Waffenlieferungen als „Komplizen“ Russlands im Krieg gegen sein Land bezeichnet.Russland habe keinen legitimen Grund, den Iran und Nordkorea zu faktischen Komplizen in seinem verbrecherischen Krieg in Europa zu machen, sagte Selenskyi auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Dienstag (Ortszeit) in New York.Er beschuldigte den Iran und Nordkorea, durch ihre Waffenlieferungen Menschen in der Ukraine zu töten und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dabei zu helfen, dem ukrainischen Volk dessen Land zu stehlen.Selenskyi betonte, dass Russland nicht daran interessiert sei, Frieden durch Dialog zu erreichen. Man müsse handeln.