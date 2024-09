Geburtenzahl übertrifft im Juli erstmals seit sechs Monaten 20.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Die monatliche Geburtenzahl in Südkorea hat im Juli erstmals seit sechs Monaten wieder über 20.000 gelegen.Nach Angaben des Statistikamtes wurden im Juli 20.601 Kinder geboren.Nach 21.442 gemeldeten Geburten im Januar war bis dahin stets die 20.000er-Schwelle unterschritten worden.Die Zahl der Eheschließungen stieg im Juli gegenüber dem Vorjahr um 32,9 Prozent auf 18.811. Dies entspricht dem bisher kräftigsten Zuwachs in einem Juli.Die Behörde stellte fest, dass die Zahl der Eheschließungen vor allem bei Menschen Anfang 30 und in Gebietskörperschaften mit groß angelegten Fördermaßnahmen gestiegen sei.Als weiterer Grund wurde ein Basiseffekt genannt, nachdem seit 2018 immer weniger Ehen geschlossen worden waren.