Trump verspricht bei Wahlsieg Verlagerung von Produktion in die USA

Photo : YONHAP News

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will im Falle seines Wahlsiegs herstellende Unternehmen in Südkorea und anderen Ländern zum Umzug in die USA bewegen.Sollten die Wähler für ihn stimmen, würden sie einen Massenexodus des verarbeitenden Gewerbes von China nach Pennsylvania, von Korea nach North Carolina und von Deutschland nach Georgia erleben, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt am Dienstag im heiß umkämpften Bundesstaat Georgia.Trump kündigte an, bei seiner Wiederwahl einen „Botschafter für Produktion“ zu ernennen, um das Potenzial einer für die Herstellungsindustrie freundlichen Politik voll auszuschöpfen.Nach Trumps Worten würde der Botschafter die Welt bereisen, um große Hersteller davon zu überzeugen, ihre Sachen zu packen und zurück nach Amerika zu ziehen.