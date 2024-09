Erstes koreanisch-kubanisches Außenministertreffen seit Beziehungsaufnahme

Photo : KBS News

Die Außenminister Südkoreas und Kubas sind zu ihrem ersten Treffen seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zusammengekommen.Außenminister Cho Tae-yul sprach am Dienstag in New York mit seinem kubanischen Amtskollegen Bruno Rodríguez Parrilla. Cho war zur Teilnahme an der UN-Generalversammlung in die Weltmetropole gereist.Einzelheiten zu dem Treffen wurden nicht bekannt. Lediglich ein Foto von dem Gespräch, bei dem sich beide gegenübersitzen, wurde veröffentlicht. Grund für die Zurückhaltung sind möglicherweise Kubas enge Beziehungen zu Nordkorea.Wie verlautete, hätten beide Minister anstehende bilaterale Angelegenheiten erörtert, darunter die Einrichtung von Botschaften im jeweils anderen Land.Südkorea und Kuba hatten am 14. Februar dieses Jahres in New York diplomatische Noten ausgetauscht und sich auf die Aufnahme diplomatischer Beziehungen auf Botschafterebene geeinigt.