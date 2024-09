Südkoreas Washington-Botschafter: Südkorea und USA rund um die Uhr zur Reaktion bereit

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Botschafters in Washington sind Südkorea und die USA rund um die Uhr bereit, um auf mögliche Provokationen durch Nordkorea reagieren zu können.Dies sagte Botschafter Cho Hyun-dong am Dienstag (Ortszeit) in Washington angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nordkorea.Er verwies auf die Publikmachung einer großen mobilen Raketenstartrampe und einer Anlage zur Produktion von hochangereichertem Uran durch Nordkorea und bezeichnete diese Schritte als ungewöhnlich.Cho äußerte zudem seine Einschätzung, dass die US-Präsidentschaftswahlen bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein würden, sofern keine unerwarteten Faktoren aufkommen würden.Der Diplomat erwähnte auch seine Besuche in diesem Monat mit dem US-Botschafter in Südkorea, Philip Goldberg, in den Bundesstaaten Michigan, Arizona und Texas. Auf verschiedenen Ebenen werde über Termine für Gespräche auf hochrangiger Ebene gesprochen. Ziel sei es, die Gespräche um die Zeit der US-Präsidentschaftswahlen herum fortsetzen zu können, hieß es.Auch ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan noch in diesem Jahr werde koordiniert, hieß es.