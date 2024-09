Konsumklima zweiten Monat in Folge gesunken

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich den zweiten Monat in Folge eingetrübt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Konsumklimaindex CCSI im September gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 100.Dies entspricht dem tiefsten Stand seit Mai, als 98,4 zu Buche standen.Ein Wert über 100 besagt, dass die Verbraucher für die Wirtschaftslage optimistisch sind. Ein Wert unter 100 deutet auf eine pessimistische Einschätzung hin.Die Zentralbank führte den Rückgang auf Besorgnis über die verzögerte Erholung der Binnennachfrage ungeachtet des verlangsamten Preisanstiegs zurück.Der Teilindex für Preisaussichten für Wohnimmobilien kletterte um einen Punkt auf 119. Damit ging es vier Monate in Folge aufwärts.Die Inflationserwartung, die Aussichten für den Anstieg der Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten, fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.