Volumen der Aktienemissionen im August um 74 Prozent gesunken

Photo : KBS News

Das Volumen der Aktienemissionen in Südkorea ist im vergangenen Monat drastisch gesunken.Nach Angaben der Finanzaufsicht am Mittwoch gab es im August 14 Ausgaben von Aktien im Gesamtwert von 383,7 Milliarden Won (289 Millionen Dollar). Dies sind 1,1 Billionen Won (848 Millionen Dollar) oder 74,6 Prozent weniger als einen Monat zuvor.Als Grund wird vor allem genannt, dass es lediglich zehn Börsengänge (IPO) gab. Das Volumen der Neuemissionen schrumpfte demnach gegenüber dem Vormonat um 991,9 Milliarden Won (746 Millionen Dollar) oder 80,8 Prozent.Im letzten Monat gab es keinen großen Börsengang am Kospi-Markt. Am Kosdaq-Markt sank das durchschnittliche Volumen der Börseneinführungen gegenüber dem Vormonat um mehr als 70 Milliarden Won (rund 53 Millionen Dollar) auf 23,5 Milliarden Won (17,7 Millionen Dollar).Es wurden vier Fälle der Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien gemeldet. Der Umfang schrumpfte gegenüber dem Vormonat um 135,2 Milliarden Won (100 Millionen Dollar) oder 47,7 Prozent auf 148,6 Milliarden Won (rund 112 Millionen Dollar).Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen wurde ein drastischer Rückgang auf 66,2 Milliarden Won (rund 50 Millionen Dollar) nach 283,8 Milliarden Won (213 Millionen Dollar) im Vormonat verbucht.